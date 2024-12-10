Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu - Son Dakika
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Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu

Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu

İzmir'de berber Mert Can Şahin (33), birlikte yaşadığı kadının 23 yaşındaki oğlu tarafından vurularak ağır yaralandı. Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.12.2024 20:03
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İzmir Konak'ta berberlik yapan Mert Can Şahin, birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.

4 YERİNDEN VURULDU

Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mert Can, 3-sayfa, Saldırı, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Kochan:
    İzmir normal laikuslar ın yaşadıgı yer 10 18 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Olayın içeriğini bilmiyoruz ama yaşam tarzı dost hayatı ise çocuğunun gözü önün de evlilik dışı ilişki yaşıyorsan abi kusura bakmasın kimse yanlışlar yanlış olaylara davetiye çıkarır biraz gururunuz olsun biraz aile bilinciniz olsun 13 1 Yanıtla
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