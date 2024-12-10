İzmir Konak'ta berberlik yapan Mert Can Şahin, birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.
Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu - Son Dakika
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