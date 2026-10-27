Şile Alacalı'da sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol girişi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Şile Alacalı'da sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol girişi trafiğe kapatıldı

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Şile Alacalı\'da sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol girişi trafiğe kapatıldı
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Şile Alacalı\'da sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol girişi trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi'ndeki altından dere akan köprüde kısmi çökme yaşandı. Güvenlik amacıyla köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatılırken, dere taşkını fabrika ve evleri de su bastı.

İstanbul'da yaşanan sağanak yağışların ardından Şile'de altından dere akan bir köprüde kısmi çökme yaşandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre altından dere akan köprü, sağanak yağışların dereyi taşırmasıyla birlikte kısmi olarak çöktü. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik amacıyla köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatılırken. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Usta, "Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30'da bir metre su bu köprünün üzerine taştı. Fabrika ve evleri de su bastı" dedi.

Kaynak: İHA
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