Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri'de motosiklet ile uyuşturucu madde taşıyan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.09.2024 20:37
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Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri'de motosiklet ile uyuşturucu madde taşıyan şahsı gözaltına alındı. Denetim esnasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Silivri'de B.Z., isimli şahsın motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Piri Mehmet Paşa Mahallesi üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan B.Z., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 6 parça halinde 52,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüpheli bir şahıs tespit edildi. Şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda .Y.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 kilogram 880 gram bonzai, toplam 46 parça satışa hazır klipsli poşet içerisinde 432,38 gram karışımlı bonzai, 60 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan klipsli poşet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.Z., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E.K., isimli şahsa adli kontrol hükmü uygulandı.

Öte yandan, ele geçirilen malzemeler polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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