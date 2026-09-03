Silivri'deki gemi kazasında 10 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
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Silivri'deki gemi kazasında 10 kayıp için arama sürüyor

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İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli geminin çarpması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Silivri limanında kurulan kriz merkezine gelen kayıp yakınları, denizden gelecek iyi haberi endişeyle bekliyor.

İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Silivri Limanı'nda oluşturulan kriz merkezine gelen kayıp yakınları ise denizden gelecek iyi haberi bekliyor.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşmak için ekiplerin denizde yürüttüğü çalışmalar gece boyunca sürdü.

EKİPLER GECE BOYUNCA ARADI

Bölgede arama kurtarma ekipleri, kayıp mürettebata ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin denizdeki çalışmaları devam ederken Silivri Limanı'nda da kriz merkezi oluşturuldu.

YAKINLARI DENİZDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

Kayıp mürettebatın yakınları, gelişmeleri takip etmek için kriz merkezine geldi. Endişeli bekleyişini sürdüren aileler, denizden gelecek iyi habere kilitlendi.

Arama kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'deki gemi kazasında 10 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki gemi kazasında 10 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
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