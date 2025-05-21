Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti

Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
21.05.2025 23:56
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kendi evinin inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinin inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen Kazandı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • R C G:
    hep kaçak elektrik kullanacak değiller ya. bu kez elektrik carpmis. 0 1 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    yüksek gerilim hattının altına ev yapmak kan kanseri yapar. öldürür. 1 0 Yanıtla
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