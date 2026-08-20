Sındırgı'da orman yangınına geniş çaplı müdahale - Son Dakika
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Sındırgı'da orman yangınına geniş çaplı müdahale

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi’nde kara yolundaki araç yangınından ormana sıçrayan alevlere, 15 hava aracı ve 295 personelin katılımıyla karadan ve havadan yoğun müdahale sürdürülüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde kara yolundaki araç yangınından ormana sıçrayan alevlere, 15 hava aracı ve 295 personelin katılımıyla karadan ve havadan yoğun müdahale sürdürülüyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleler ederken sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale tekrar başladı.

KARA VE HAVA UNSURU SEVK EDİLDİ

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında kara yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için geniş çaplı bir seferberlik başlatıldı. Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken; karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürütülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız sürüyor.

ALEVLERİN ENERJİSİ DÜŞTÜ

Gece boyunca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen takviye güçle yangına karadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıkları ile yangına hava gücü de müdahale etmeye başladı. Yangın 20'nci saatine ulaşırken ekiplerin yoğun çalışması ile alevlerin enerjisinin düştüğü öğrenildi.

Yangına müdahale bölgede havadan ve karadan güçlü bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afet, Acil Durum, Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa, Ormana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da orman yangınına geniş çaplı müdahale - Son Dakika

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