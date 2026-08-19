Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

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Elazığ'da 4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde bir hastanın müdahalesi sonucu burnu kırılan Aysun Alpsoy, iyileşmek için geçirdiği operasyonlar sonucu hayatı kabusa döndü. Burnunda yırtık ile yanık izi bulunan ve şekli bozulan Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak olayı mahkemeye taşıdı.

Elazığ'da 4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde bir hastanın müdahalesi sonucu burnu kırılan Aysun Alpsoy, iyileşmek için geçirdiği operasyonlar sonucu hayatı kabusa döndü. Burnunda yırtık ile yanık izi bulunan ve şekli bozulan Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak olayı mahkemeye taşıdı.

Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

BAKIM MERKEZİNDE ÇALIŞIRKEN HASTA VURDU

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysun Alpsoy'un (41), 4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken bir hastanın vurması sonucu burnu kırıldı. Ardından Alpsoy, burnundaki hasarın giderilmesi amacıyla merkezin yönlendirmesi ile plastik cerrahı Dr. İ.B.'ye başvurdu. Alpsoy, 3 operasyonu doktorun kendi kliniğinde son operasyonu ise Elazığ Medikal Hospital'da genel anestezi altında oldu. İyileşmek için ameliyat masasına yatan Alpsoy'un hayatı adeta kabusa döndü.

İddiaya göre, 4 yıl içerisinde yapılan 4 operasyona rağmen Alpsoy'un burnunda yırtık ve yanık izinin yanı sıra şekil bozukluğu oluştu. İnsanlarla konuşurken utancından yüzünü çevirdiği ve kendini kötü hissettiğini dile getiren Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak durumu mahkemeye taşıdığını söyledi.

Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

"HER OPERASYONUN ARDINDAN FARKLI BİR BURUN ORTAYA ÇIKTI"

4 yıl önce Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken burnunun kırıldığını aktaran Aysun Alpsoy, "4 yıl önce bu sıkıntıları yaşamaya başladım. Burnumun kırılmasından sonra hocaya gittim. 4 defa burnumu yaptı ama bir türlü verim alamadık. Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı. En son burnumun yapılmasına kadar burnumda kıkırdak erimesi oldu ve burnum sanki ölmüştü. Son olarak Elazığ Medikal Hospital'da ameliyata alındım. Ertesi gün sabah hoca gelip burnumdaki bandı açtığında burnumun bir ucu farklı diğer ucu farklı şekildeydi. Aynı zamanda burnumun üstü yanmıştı. Burnumdaki yanık, ömür boyu geçmeyecek bir yanık. Burnumda, yanık var, dikiş var aynı zamanda altında nasıl oldu da yırtık oluştu. Burnumun delikleri orantılı değil. Bunları söyleyince bana tekrar tedaviye alalım seni dediler, 4 tane operasyondan sonra ben nasıl güvenip size geleyim. Ben hocaya benim paramı verin, ben başka bir yere gidip ameliyat olayım dedim, onu da kabul etmedi ben yapacağım dedi. Yaptığı burun budur. İlk ameliyatta, bir tam altın elden verdim. İkinci ameliyatta yine altın, üçüncü ameliyatta 7 bin TL, son olarak da Medikal Hospital'da olan ameliyata 23 ya da 25 bin lira para ödedim" dedi.

Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

"RESMEN HAYATTAN KLOPTUM"

Kendisinin esnaf olduğunu burnundan dolayı da insanlardan utandığını belirten mağdur Alpsoy, "Birisi benim yüzüme bakınca utancımdan yüzümü çeviriyorum konuşmak istemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben resmen hayattan koptum. Hocaya güvenseydim, tekrardan gidip derdim benim burnumu yapın hayatıma geri döneyim derdim ama hocaya güvenmiyorum. Biliyorum ki yine yapamayacak. Burnum kırıldı fakat tam bir kırık yoktu, çatlak vardı. Hocaya gittikten sonra istersen burnunun ön tarafını kaldırabilirim, benim de hoşuma gidince ikisini bir arada çıkartırım diye düşündüm" diye konuştu.

Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

"BİR HASTA BURNUMU KIRDI"

Başka doktorların kabul etmediğini aktaran Alpsoy, "Şu anda burnum bozulduğu için başka doktorlar üstlenmiyorlar. 4 kere aynı doktora gitmemin nedeni, diğer doktorlar işlemin ne olduğunu bilmediği için kabul etmiyorlar. 3 defa hocanın kendi yerinde lokal anesteziyle burnum yapıldı. En son da ise, Medikal Hospital'da genel anestezi ile yapıldı. Doktordan şikayetçi oldum. Avukatım bana ulaşarak hocanın anlaşmayı kabul etmediğini söyledi. Ben hocaya, 'medyaya düşmek istemedim, ücretim neyse verin burnumu düzelteyim, iki tarafta huzurlu olsun' dedim. Sonuçta burnumu siz böyle yaptınız ben yapmadım deyince kabul etmediler. Ben de kabul etmedikleri için dava açtım. Burnumun kırılması, Eyşan Özgü Bakım Merkezi'nde çalışırken hastaları molaya çıkardığımız vakitte bir hasta ani reflekse burnuma vurarak kırdı" ifadelerini kullandı.

Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü
Aysun Alpsoy'un operasyon geçirmeden önce çektiği fotoğraf (önde)
Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Merve Hatun Merve Hatun:
    bişe olmaz allahın verdiğini beğenmezsen kulun verdiğiyle idare edecen artık 2 0 Yanıtla
  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Tüm estetiklerin sonucu bu ve buna benzer olur inşallah. 0 0 Yanıtla
  • ibrahim dursun ibrahim dursun:
    ağzına yüreğine sağlık üstad ?? 0 0 Yanıtla
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