Sırbistan'da Orman Yangınları Krizi

Sırbistan orman yangınlarıyla mücadele ederken son 24 saat içinde 200'den fazla yangın çıktığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Sırbistan, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarların da etkilediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 200'den fazla yangın rapor edildiği kaydedilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Orman yangınlarının yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kursumlija ve doğrudaki Bor'da acil durum edildi.

Öte yandan yangınla mücadeleye Sırbıstan Silahlı Kuvvetleri de helikopterler, su tankerleri ve özel ekipmanlarla katıldı. Yerel yetkililer, itfaiyeciler ve gönüllülerle birlikte çalışan askerler Sırbistan'ın güneyindeki birçok yangını kontrol altına almayı başardı.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic Pazar günü 197 orman yangını kaydedildiğini ifade etti. Dacic, polis, kurtarma birimleri, helikopterler ve gönüllülerin katılımına dikkat çekerek "Mevcut tüm kaynaklar devreye sokuldu" dedi. Hükümet vatandaşları açık alevlerden kaçınmaya ve yangınları derhal bildirmeye çağırdı.

Bor'da100 hektardan fazla alan yandı

Maden endüstrisi olarak bilinen Bor'da orman yangınlarında 100 hektardan fazla alan yandı. Çin tarafından işletilen Zijin Madencilik de dahil olmak üzere yerel şirketler tarafından desteklenen acil durum ekipleri, zorlu ve rüzgarlı şartlarda alevlerle mücadele ediyor. Bor Gölü yakınlarında ve yakındaki kırsal topluluklarda da yangınlar çıktı. Sırbistan'ın orta kesimindeki Gornji Milanovac çevresinde dün çıkan 12 yeni yangın tarım alanlarına ve araçlara zarar verdi. Kragujevac, Prokuplje, Valjevo ve Nis gibi şehirlerde de orman yangınları evleri, tarım arazilerini etkiledi.

Öte yandan, ulusal elektrik dağıtıcısı, daha fazla hasarı önlemek için etkilenen bölgelerdeki bazı elektrik hatlarını geçici olarak kapattı. Durum normale dönene kadar Sırbistan'ın batısındaki bazı bölgelerin ve güney şehirlerin elektriksiz kalacağı kaydedildi. - BELGRAD