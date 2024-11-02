Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

31 Ekim 2024 tarihinde Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Kahreden olay sonrası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı ile küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

02.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdüğünü ve mezarlıkta bir çukura attığını söyledi.

Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran olayının yankıları sürerken Şirin'den gelen acı haberle bir kez daha sarsıldık. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı ile Şirin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

Şirin Elmas\'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Feriköy Mezarlığı, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.