Şirin'in Cinayetinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı

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6 yaşındaki Şirin'in katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Ören'in, Şirin'i yanına alıp Feriköy Mezarlığı'na götürdüğü ve cinayetten sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü görülüyor.

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklamıştı. Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen Şirin'in memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Katledilen Şirin'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakılırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Mustafa Ören'in Şirin'i Feriköy Mezarlığına götürdüğü cinayetin ardından da tek başına aynı yoldan geri döndüğü kameraya yansıyor.