Şırnak\'ta 16 yaşındaki kızın kaybolması üzerine sualtı ve üstü arama çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları Dicle Nehri'nde sualtı ve üstünde çalışmalar sürüyor.

İlçede 29 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan S.S.B'yi (16) arama çalışmaları bugünde devam etti. İtfaiye dalgıç ekibi, Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis AFAD ekibi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri kayıp kızı bulmak için karadan, havadan ve su altında Dicle Nehrini karış karış taramaya başladı.

Dicle Nehrinde iki günden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek; 29 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 05.00 sıralarında genç bir kız çocuğunun suya düşme şüphesi ile bir ihbar aldıklarını söyledi. İhbarın her ne kadar yüzde yüz kesin değilse de sudaymış gibi hareket etmek zorunda olduklarını belirten İşlek, "Şu an Bitlis AFAD dalgıç ekibi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği kurbağa adamları, Şırnak, Diyarbakır ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri bizlere destek veriyorlar. Kız çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz ve Dicle Nehri'nde olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Eğer suyun tabanına inmişse iki köprü arasında olduğunu düşünüyoruz. Burada olmadığına emin olduktan sonra artık sağlı sollu botlarla ve su üstünde Silopi ve Irak sınırına kadar bataklık, sazlık ve bütün kıyı kenarlarını tarayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AFAD'a ait son teknoloji cihaz olan Somer cihazı ile su altında tarama faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden İşlek, "Ancak Dicle Nehri tabanının çok kötü olması, bir sürü kayalık, sazlık ve katı cisimlerin olması Somer cihazının tam verimli çalışmasına engel oluyor. O yüzden bizde dalgıçlarımızla, kurbağa adamlarımızla ve su üstü ekiplerimiz ile birlikte suyun altında insan gücü ile kızımızı bulmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz, Suriye sınırına kadar olan kısmı hem karada hem de su içinde tarıyorlar" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK