Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen uyuşturucu ve kaçak malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 3 adet bong ve 400 paket sigara bulundu.

12.02.2024 15:30
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara ele geçirildi.

49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak\'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı
Kaynak: İHA

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