Şırnak'ta operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgede devam ediyor.

20.06.2024 21:48
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Atak taarruz helikopterleri, J- SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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