Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Geniş Video İzle

Cizre'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

14.02.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İlçenin Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde B.O. idaresindeki 06 ABY 005 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.Ş. idaresindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Şırnak, Sağlık, Cizre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
22:36 Fenerbahçe, Anderlecht’i sahasında 3-0 yendi Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
22:21 Eylem Tok’un avukatından “İade durdurulsun“ çağrısı Eylem Tok'un avukatından "İade durdurulsun" çağrısı
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 16:56:01. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.