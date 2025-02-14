Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İlçenin Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde B.O. idaresindeki 06 ABY 005 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.Ş. idaresindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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