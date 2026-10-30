Şırnak Uludere'de otobüs-tır kazası anı görüntülendi, şoför öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de otobüs-tır kazası anı görüntülendi, şoför öldü, 14 kişi yaralandı

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Şırnak Uludere\'de otobüs-tır kazası anı görüntülendi, şoför öldü, 14 kişi yaralandı
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Şırnak Uludere'de Hilal beldesi girişinde dün sabah meydana gelen otobüs-tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Antalya'dan Hakkari'ye giden otobüsün bir evin çatısına savrulduğu kazada şoför yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde Van firmasına ait yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'dan Hakkari'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır, Hilal beldesi girişinde dün sabah saatlerinde çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs savrularak bir evin çatısına çarparken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Otobüs şoförü Sabri Yumak'ın hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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