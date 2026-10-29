Şırnak Uludere'de tırla çarpışan otobüs eve çarptı, 1'i ağır 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de tırla çarpışan otobüs eve çarptı, 1'i ağır 15 kişi yaralandı

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Şırnak Uludere\'de tırla çarpışan otobüs eve çarptı, 1\'i ağır 15 kişi yaralandı
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Şırnak Uludere\'de tırla çarpışan otobüs eve çarptı, 1\'i ağır 15 kişi yaralandı
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Şırnak Uludere'de Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı, yoldan çıkan otobüs bir evin çatısına çarparak durabildi ve yaralılar Şırnak ile Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Bazı yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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