 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şişli'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü

İstanbul Şişli'de inşaat bekçisinin ısınmak için yaktığı ateş, önce bekçi kulübesine ardından park halindeki araca sıçradı. Alev alev yanan bekçi kulübesi ve hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.01.2024 - 03:40,  Güncelleme: 03:45
Abone Ol

Şişli'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü

Şişli'de inşaat bekçisinin yaktığı ateş bekçi kulübesi ve hafif ticari aracı yaktı

İSTANBUL - Şişli'de inşaat bekçisinin ısınmak için yaktığı ateş, önce bekçi kulübesine ardından park halindeki araca sıçradı. Alev alev yanan bekçi kulübesi ve hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 02.00'de Şişli İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan inşaatta bekçilik yapan bir kişi, iddiaya göre, ısınmak için kulübenin içinde ateş yaktı. Alevlerin yükselmesi üzerine ahşap kulübeye sıçrayan ateş kontrolden çıkarak büyüdü. İnşaat bekçisi dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bekçi kulübesi alev alev yanarken alevler park halindeki 34 MD 7677 plakalı hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken bekçi kulübesi küle döndü, hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi.

Şişli\'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Şişli, İtfaiye, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü - Son Dakika


00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57
Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

Son Dakika
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57 Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 04:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de bekçi ısınmak için ateş yaktı, hafif ticari araç ve bekçi kulübesi küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement