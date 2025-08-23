Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü

İstanbul Şişli'de kavga ettiği eşini ikiz kardeşinin evinden almaya giden şahıs kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, kayınbiraderin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Olay, saat 20.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Ç (35), eşi Ejder Ç (34) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti. Ejder Ç. ise kayınbiraderinin evine gelip eşini eve geri götürmek istedi. Ardından Ejder Çb ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Suat S., Ejder Ç'nin vücuduna silahla ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası Ejder Ç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ejder Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ejder Ç, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

25 SUÇ KAYDI VAR

Olaydan sonra kaçan Suat S., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" diyen Suat S.'nin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kayınbiraderin eniştesini vurduktan sonra kaçtığı o anlar görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, "Siparişe gidip geldiğimde polis burayı kapatmıştı. Aracın içerisindeki adama silah çekti. Daha sonra adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi.