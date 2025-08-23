Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü

Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü
23.08.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de, kavga ettiği eşini almak isteyen bir şahıs, tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de kavga ettiği eşini ikiz kardeşinin evinden almaya giden şahıs kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, kayınbiraderin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Olay, saat 20.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Ç (35), eşi Ejder Ç (34) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti. Ejder Ç. ise kayınbiraderinin evine gelip eşini eve geri götürmek istedi. Ardından Ejder Çb ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Suat S., Ejder Ç'nin vücuduna silahla ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası Ejder Ç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ejder Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ejder Ç, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

25 SUÇ KAYDI VAR

Olaydan sonra kaçan Suat S., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polise verdiği ilk ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" diyen Suat S.'nin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kayınbiraderin eniştesini vurduktan sonra kaçtığı o anlar görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, "Siparişe gidip geldiğimde polis burayı kapatmıştı. Aracın içerisindeki adama silah çekti. Daha sonra adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Kavga, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
CHP’de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti CHP'de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
Orman yangını kabusu Dört kentten alevler yükseldi Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi
Büyük sürpriz Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe’ye değil Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil
Balıkesir beşik gibi Aynı yerde bir deprem daha Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Feci ölüm Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti Feci ölüm! Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti
Hollanda’da geçici hükümette ’İsrail’e yaptırım’ krizi: 9 bakan birden istifa etti Hollanda'da geçici hükümette 'İsrail'e yaptırım' krizi: 9 bakan birden istifa etti
Donald Trump: İki hafta içinde savaşın nereye gideceğini göreceğiz Donald Trump: İki hafta içinde savaşın nereye gideceğini göreceğiz
Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin taciz iddiaları ile gündemde: Manifest’ten net tavır, Gülşen’den ‘destek’ gibi mesaj Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin taciz iddiaları ile gündemde: Manifest’ten net tavır, Gülşen’den ‘destek’ gibi mesaj
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı 1 ölü, 4 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 19:16:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kayınbirader, eniştesini sokakta vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.