Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü

İstanbul Şişli'de bir kıraathanede meydana gelen olayda, 22 yaşındaki genç silahla başından vurularak öldürüldü. İhbar üzerine intihar olduğu düşünülerek olay yerine giden polis ekipleri, inceleme sonucunda cinayet olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

16.07.2024 09:53
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İstanbul Şişli'de cadde üstündeki bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından intihar ihbarına giden polis ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

İntihar oyununu polis bozdu

Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Şişli polisi 7 şüpheliyi gözaltına aldı

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kamera çalışmasında ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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