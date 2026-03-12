Şişli\'de Silahlı Kavga: Kadın Ağır Yaralı

İstanbul Şişli'de, iki kişi arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada seken 3 kurşunun isabet ettiği kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada taraflardan biri diğerine silahla ateş açtı. O sırada pideye almaya giden bir kadın, seken 3 kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışması sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL