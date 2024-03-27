Şişli\'de uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen şüpheli yakalandı

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Şişli'de uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, ekipler 24 Mart'ta saat 17.40 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi'nde hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, şüphelinin üst aramasında, montunun iç cebinde küçük çanta, elektronik sigara içerisinde 2 extacy, kalem içerisine gizlenmiş halde 10.5 gram metamfetamin ve 55,3 gram ketamin buldu. Ayrıca şüphelinin üzerinde olan 1 şırınga, 1 cep telefonu ve bin 620 lira ele geçirildi. Şüpheli, F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL