Şişli\'de Yalnız Yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer Evde Ölü Bulundu

31.08.2025 09:29
Şişli, Nişantaşı'nda yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer (80), evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kendisine ulaşamayan avukatının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Başerer'in hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Başerer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Şişli'de yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer (80) evinde ölü bulundu. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer'e ulaşamayan avukatı, Başerer'in yaşadığı dairesine gitti. Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAPIYI AÇAN EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer'in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

