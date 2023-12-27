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Şişli'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Şişli'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Uygulaması

Şişli'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından geniş çerçeveli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranması bulunan 2 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alınırken 1 sürücüye de aracının muayenesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Şişli\'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Uygulaması
27.12.2023 - 16:57,
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Şişli'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından geniş çerçeveli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranması bulunan 2 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alınırken 1 sürücüye de aracının muayenesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla yılbaşı öncesinde geniş çaplı asayiş uygulamaları başlatıldı. Bu çerçevede, Şişli'de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Okmeydanı Kalekol noktasında bir araya gelen 130 personele uygulama öncesi bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, ekipler kalekoldan çıkarak görev noktalarına yerleşti. Dev uygulamada, ilçenin önemli noktalarında giriş çıkışlar tutuldu.

İhbarların yoğun geldiği Okmeydanı'ndaki uygulama noktalarında görevli Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın vatandaşları bilgilendirmek için hazır bulundu.

Ekiplerce yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 2 şahısla, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı. Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde denetimler yapıldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, trafik ekiplerince yapılan denetimde muayenesi olmayan bir araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Şişli'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının artarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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