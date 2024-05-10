Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm protesto edildi - Son Dakika
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm protesto edildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi\'nde İsrail\'in Filistin\'e uyguladığı zulüm protesto edildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katıldığı protestoda, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm ve katliam kınandı. Üniversite kadroları, Filistin'e destek mesajları vererek İsrail'i lanetledi. Protesto sırasında yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım ve insanlık dışı saldırıları şiddetle kınandı ve uluslararası toplumun bu vahşete dur demesi gerektiği vurgulandı.

10.05.2024 14:52
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (SBTÜ) öğrenci ve akademisyenler İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm protesto edildi. Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı protestoda Filistin'e destek mesajları verildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), Filistin'de uygulanan katliamı protesto etti. Üniversitenin akademik, idari ve öğrenci kadroları, kampüs içerisinde toplanarak ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile destek mesajı gönderdi. Kalabalık, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak İsrail'i lanetledi.

Burada basın açıklaması yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, "Yüzyıllardır Müslümanların en değerli kutsal mabetlerine ev sahipliği yapan Filistin topraklarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal eden ve 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sistematik olarak soykırım uygulayan İsrail'in zulmü, insanlık tarihinde bir utan olarak kalacak yeni bir evreye ulaşmış bulunmaktadır. Filistin'de aylardır İsrail ordusunun masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti devam etmektedir. İsrail'in 75 yıldır Filistin halkına uyguladığı soykırım, etnik temizlik ve yok etme siyasetinin ulaştığı bu nokta, insanlık vicdanının kabul edemeyeceği bir düzeye ulaşmıştır. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşayan 2.3 milyon Filistinli açlığa, susuzluğa ve kısacası ölüme mahküm edilmektedir" dedi.

"İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Uluslararası toplumuz bu vahşete dur demesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Karaköy, "Tüm insanlığı İsrail devletinin uyguladığı bu vahşete karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bölgede barışın olmazsa olmaz şartı İsrail'in işgal ettiği bütün Filistin topraklarından çekilmesi, başkenti Kudüs olan bağımsız ve güvenliği uluslararası sistem tarafından garanti edilmiş Filistin devletinin tanınmasıdır. Filistin'de yaşanan zulme karşı artan tepkiler ise ABD ve Avrupa'daki üniversiteleri etkisi altına almıştır. Üniversite öğrencileri yapılan zulümleri barışçıl bir yöntemle protesto etmekte ve dünya çapında seslerini duyurmaktadır. Eylemler ile çığlıklarını duyurmaya çalışan öğrenciler gözaltına alınmakta, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçmektedir. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor şiddetle kınıyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınıyor, şiddetinin artırarak devam eden bu zulmü lanetlediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm protesto edildi - Son Dakika

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