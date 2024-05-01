Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas Gürün\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.05.2024 18:24
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyaret geçidi mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 16 V 8218 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan N.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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