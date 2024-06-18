Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik kazası: 9 yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Suşehri ilçesi ilçe girişinde meydana geldi. Günün ilk saatlerinde gerçekleşen kazada M.A. (32) sevk ve idaresinde ki 34 HCP 484 plakalı Honda marka otomobil Erzincan istikametine seyir halindeyken Tokat istikametine seyir halindeysen kavşağı dönerek ilçe merkezine giriş yapmak isteyen A.Ş. sevk ve idaresindeki 58 AAC 826 plaka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A. sevk ve idaresindeki araçta bulunan E.A. (34), Ü.H.A. (8), N.A. (7), Ö.A.A.(5), B.A.(1), A.A.(34), H.E.A(11) ve 58 AAC 826 plakalı araç sürücüsü A.S. (34) ve araçta bulunan D.F. (38)yaralandı. Yaralılar Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılarak ambulanslarla Suşehri Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS