Sivas\'ta 2 Vali yardımcısının ve 6 Kaymakamın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sivas'ta bazı mülki idare amirlerinin yeri değişti.

Kararnameye göre Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk Alanya Kaymakamlığına, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk Sivas Vali Yardımcılığına, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ Manisa Gölmarmara Kaymakamlığına, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran Mardin Savur Kaymakamlığına, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı Bingöl Adaklı Kaymakamlığına, Divriği Kaymakamı Resul Tutay Erzincan Kemah Kaymakamlığına atandı.

Denizli Serinsar Kaymakamı Osman Altın Sivas Vali Yardımcılığına, Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici Yıldızeli Kaymakamlığına, Balıkesir Gömeç Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Kaymakamlığına, Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci Gölova Kaymakamlığına, Erzurum Pazaryolu Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan ise Şarkışla Kaymakamlığına atandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "İlimizden ayrılan mülki idare amirlerimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, ilimize atanan mülki idare amirlerimize ise görevlerinde başarı diliyoruz" dedi. - SİVAS