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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

20.01.2024 - 02:06,
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremim ardından Sivas Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından Sivas Valiliği de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. An itibariyle herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Sivas\'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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