Sivas'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Sivas\'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Sivas\'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Sivas'ta 7-9 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen narkotik çalışmalarında 7 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda sentetik kannabinoid, sentetik ecza hapı ve narkotik ham madde ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 7-9 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında, üzerlerinde, ikametlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda 19 parça halinde toplam 65 bin 636 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 bin 981 adet sentetik ecza hapı ve 5,80 gram A-M 2201 narkotik ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında TCK 188 ve TCK 191 kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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