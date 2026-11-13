Sivas\'ta 7-9 Kasım operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 7-9 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında, üzerlerinde, ikametlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda 19 parça halinde toplam 65 bin 636 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 bin 981 adet sentetik ecza hapı ve 5,80 gram A-M 2201 narkotik ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında TCK 188 ve TCK 191 kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.