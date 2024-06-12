Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 1 çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla atarak devrildi. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıması üzerine soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 11:18
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMYAKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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