Sivas'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı

Sivas\'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı

Sivas İl Jandarma, 7-13 Ekim tarihleri arasında 111 şüpheli yakaladı, çeşitli suçlarla ilgili operasyonlar gerçekleştirdi.

15.10.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Jandarma Komutanlığı bir haftalık faaliyet raporu yayınladı. Rapora göre 111 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırladı. Asayiş, trafik, siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı gibi birçok olaya müdahale eden ekipler, şahıslara adli cezanın yanı sıra para cezası uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yayımlanan raporda; İl genelinde 111 şüpheli şahıs yakalandığı, asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde ise 39 bin 822 şahıs ve 14bin 312 araç sorgulanırken toplamda 73 şahıs yakalanmıştır.

Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 10 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olayı, 12 uyuşturucu olayı, 1 organize olayı olmak üzere toplam 23 olaya müdahale edildi. Yine aynı çalışmalarda 84 gr. kubar esrar, 10 gr. toz esrar, 5 gr. plaka esrar, 790 paket kaçak sigara, 7 gr. metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 150 bin 000 gr. kaçak tütün, 4 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 110 adet tabanca mühimmatı, 97 adet av tüfeği mühimmatı 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde ise; 302 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. 27 yabancı uyruklu şahsa toplam 141 bin 134 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Öte yandan il genelinde 3 bin 995 şahıs ve 3 bin 986 araç sorgulanırken 136 araca toplam 475 bin 847 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, trafik, Asayiş, Hukuk, sivas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
11:02 Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:11:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.