Sivas\'ta Jandarma Faaliyetleri: 111 Şüpheli Yakalandı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı bir haftalık faaliyet raporu yayınladı. Rapora göre 111 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırladı. Asayiş, trafik, siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı gibi birçok olaya müdahale eden ekipler, şahıslara adli cezanın yanı sıra para cezası uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yayımlanan raporda; İl genelinde 111 şüpheli şahıs yakalandığı, asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde ise 39 bin 822 şahıs ve 14bin 312 araç sorgulanırken toplamda 73 şahıs yakalanmıştır.

Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 10 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olayı, 12 uyuşturucu olayı, 1 organize olayı olmak üzere toplam 23 olaya müdahale edildi. Yine aynı çalışmalarda 84 gr. kubar esrar, 10 gr. toz esrar, 5 gr. plaka esrar, 790 paket kaçak sigara, 7 gr. metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 150 bin 000 gr. kaçak tütün, 4 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 110 adet tabanca mühimmatı, 97 adet av tüfeği mühimmatı 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde ise; 302 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. 27 yabancı uyruklu şahsa toplam 141 bin 134 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Öte yandan il genelinde 3 bin 995 şahıs ve 3 bin 986 araç sorgulanırken 136 araca toplam 475 bin 847 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS