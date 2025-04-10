Sivas'ta Öğrencilerden Polisler İçin Konser - Son Dakika
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Sivas'ta Öğrencilerden Polisler İçin Konser

Sivas\'ta Öğrencilerden Polisler İçin Konser

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Polis Haftası kapsamında polisler için özel bir konser düzenledi.

10.04.2025 15:04
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Sivas'ta Polis Haftası dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, emniyet mensupları için özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, polisler için türküler seslendirdi.

Sivas Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte öğrenciler, polisler için yöresel türküler seslendirdi. Öğrencilerin performansları, görev başındaki polisler tarafından beğeniyle karşılandı. Program sonunda polisler, öğrencilere teşekkür ederek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kendimizi özel hissettik"

Sivas Çocuk Şube Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcısı Başkomiser Gamze Halıcı Tekin, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirterek, "Bugün şanlı teşkilatımızın 180. yıl dönümünün kutlamasında bizi buraya gelerek onurlandıran, lise öğrencilerimize ve hocalarına çok teşekkür ederiz. Günümüzü anlamlandırdılar bizleri mutlu ettiler. Bugün kendimizi özel hissettik. İşimizin koşturmacasından, telaşesinden biraz da olsa nefes alma fırsatı bulduk. Öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Çok güzel bir ortamdı"

Sivas Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Semih Akgül, polislere öğrenicilerin sesi ile ikramda bulunduklarını söyleyerek, "Şanlı polis teşkilatımızın 180.kuruluş yıl dönümünü kutlamak için buraya geldik. Biz polislerimize nasıl bir ikramda bulunuyoruz diye arayış içerisindeyken, onlara kendi sanatımızla öğrencilerimizin sesi ile bir ikramda bulunmak istedik. Onların özel ve değerli olduklarını her zaman hissettirme çabası içerisindeyiz. Bugün de bu vesile ile buradayız. Bazen duyguları birkaç kelimeye sığdırmak çok zor. Çok samimi ve çok güzel bir ortamdı. Onların sevinmesi gülümsemesi bizler için çok değerli. Polislerimiz iyi ki var. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Öğrencilerden Polisler İçin Konser - Son Dakika

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