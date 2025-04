Sivas\'ta suç oranları yüzde 23 oranında azaldı

Sivas'ın Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, suç oranlarının önceki yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 23 gerilediğini söyledi.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın da katılım sağladı.

Sivas'ın Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Geçen yılın ilk 3 ayında bin 500 olan genel asayiş olayı sayımızın bu yıl yüzde 23 düşüşle bin 148 olaya gerilediğini görüyoruz. Aydınlatma oranımız da yüzde 90'dan yüzde 96 düzeyine çıkmış bulunuyor. Yine geçtiğimiz yıl aynı döneme göre kıyasladığımızda kişilere karşı işlenen olay sayılarımızda yüzde 20 azalış sağlanırken, aydınlatma oranımızda yüzde 98,5 seviyesine çıkmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yıla göre yüzde 35 azalış söz konusudur. Bu suçlarda aydınlatma oranımız 18 puanlık bir artış göstererek yüzde 89 seviyelerine ulaşmıştır. Son üç ayda evden hırsızlık sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, kurumdan ve işyerinden hırsızlık olayının yüzde 39, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 30 azaldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Olay sayılarındaki bu memnuniyet verici azalış, şüphesiz hem güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarının hem de vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarının bir sonucudur. Kayda geçen tüm suçların aydınlatılması yönünde de hem emniyet hem de jandarma güçlerimizin büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini de buradan ifade etmek istiyorum. Aydınlatma oranlarımızdaki yükseliş de bu durumu oldukça iyi gösteriyor." dedi.

Bin 580 Kişiyi Adalete Teslim Ettik

Arama ve yakalama faaliyetlerini son derece önemsediklerini ifade eden Vali Şimşek, "Şüphesiz ki suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulamak isterim. Bu anlamda; halkımızın, bizlere ve güvenlik güçlerimize yardımları ve destekleri, onlarla iş birlikleri bizim için çok önemlidir. 2025 yılı ilk üç ay içerisinde 291'i hapis, bin 289'u ifade olmak üzere toplam bin 580 kişiyi yakalayıp adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Yakalan 24 şahsın 10 yıl ve üzeri hapis cezalarının olduğuna da özellikle dikkat çekmek istiyorum." diye konuştu.

Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu ile Mücadele

R uhsatsız silahlanmaya ve uyuşturucuya karşı da çok kararlı bir mücadele yürüttüklerini kaydeden Vali Şimşek, "Bu anlamda 1 Ocak - 1 Nisan tarihleri arasında tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve olmak üzere toplam 185 silah ele geçirerek 181 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz. Bununla birlikte ilimizde uyuşturucu ile mücadelemiz 2025 yılında da kararlılıkla sürmektedir. Bu çalışmalar sonucunda son 3 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile bin 830 gram uyuşturucu madde, 22 bin 677 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç ayda uyuşturucu ticaretine yönelik 29 operasyon yapılmış ve bu operasyonların sonucunda toplam 33 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumaya kararlıyız. Bu anlamda tüm güvenlik güçlerimizle şehrimizin her noktasında sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bu zehir tacirlerine inşallah göz açtırmayacağız." dedi.

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili de mücadelenin devam ettiğini söyleyen Vali Şimşek, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son üç ay içerisinde düzenlenen 13 operasyonla 9 Göçmen kaçakçısı tutuklanarak adalete teslim edilmiştir. 2 araca el konulmuştur. Yine son üç ay içerisinde mobil göç noktalarımızda bin 470 kişinin denetimi yapılmış ve 3 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Kolluk güçlerimizce yapılan uygulamalarda ise toplam 89 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Son dönemde hızla artan suç türlerinden biri de maalesef siber suçlardır. Bu konuda da güvenlik güçlerimiz siber devriyeler ve nokta operasyonlarla suçlularla mücadele etmektedir."

Son üç ay içerisinde 310 sosyal medya hesabında yapılan incelemelerde birçok suç unsuru tespit edildiğini söyleyen Vali Şimşek, bu kapsamda, yasadışı ödeme ve bahisle ilgili 10 operasyon gerçekleştirilerek 14 kişinin tutuklandığını söyledi.

257 Bin Araç Denetlendi

Hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için trafik denetimlerine çok yoğun bir biçimde sürdürdüklerini belirten Vali Şimşek, "Son 3 ay içerisinde yaklaşık 257 bin aracın denetimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yine aynı dönemde 2 bin 95 ticari taksinin bin 76 okul servisimizin denetimleri yapılmış olup kurallara uymayan 142 taksiye ve 56 okul servisine cezai işlem uygulanmıştır. Motosiklet denetimlerine de büyük önem veriyoruz. Son 3 ay içerisinde 4 bin 678 motosiklet denetimi sonucunda 556 sürücüye cezai işlem uyguladık ve 94 motosikleti de trafikten men ettik. Özellikle altını çizmek istiyorum ki yaptığımız tüm denetimler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adınadır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallara uymalarını ve sağduyulu olmalarını istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı'nda 95 Trafik Kazası Gerçekleşti

Ramazan Bayramı'nda yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Vali Şimşek şunları söyledi:

"Tatil boyunca güvenlik güçlerimiz aralıksız bir biçimde trafik denetimlerini sürdürdüler. Alınan tüm önlemelere rağmen aşırı hız ve dikkatsizlik gibi nedenlerle tatilde 95 trafik kazası yaşandı. Bu kazalar sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 100 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sokak Hayvanlarını Sorun Olmaktan Çıkartacağız

Sahipsiz sokak hayvanları konusunun ülkemizin önemli güvenlik problemlerinden biri haline geldiğini söyleyen Vali Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızın emirleriyle sokak hayvanları konusunda yeni bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Kanunda barınak zorunluluğu belediyelere verilmesine rağmen Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz olarak süreci artık biz yönetiyoruz. Bu amaçla, Meraküm bölgesinde İl Özel İdaremize ait köpek çiftliğini, Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne dönüştürdük. Mevcut alanlarımıza ek yeni alanlar ekleyerek hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturduk. Sokak hayvanların hak ettiği güvenle yaşayabileceği ortamlar hazırladık. Ekiplerimiz ilçe merkezlerinden ve köylerden sahipsiz hayvanları toplamaya başladı. İnşallah bu konuyu şehrimiz için bir sorun olmaktan çıkaracağız. Buradan tüm vatandaşlarımıza da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sahipli tüm hayvanların çiplenerek kimliklendirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda tüm hayvan severlerden destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çipi olmayan tüm hayvanlar bu merkeze getirilecektir." dedi.

V ali Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asayişten, kaçakçılığa, terörden narkotiğe hemen her alanda emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimiz ile hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Günün her saati sokaklarında güven içerisinde dolaşılabildiğimiz, çocuklarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden uzak büyütebildiğimiz emin şehrimizin huzuru için bizler 7 gün 24 saat sahadayız. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın önderliğinde ve sizlerin desteği ile ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin huzur iklimini korumak adına cesaret, fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan Polis Teşkilatı'mızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve kahraman emniyet güçlerimizin polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile görevleri başında şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle, polis gazilerimizi de şükran ile anıyorum." - SİVAS