Sivas'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu

Sivas\'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu
09.07.2025 13:58
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Aliağa Camisi'nde bulunan şüpheli çanta, bomba uzmanı tarafından patlatıldı. İçinden kıyafet çıktı.

Sivas'ta cami bahçesinde bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin fünye ile kontrollü şekilde patlattığı çantadan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde bulunan Aliağa Camisi'nde meydana geldi. Cami bahçesi içerisinde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, cami çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden kıyafetler çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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