Sivas\'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kavşağında meydana geldi. Kazada şehir merkezinden gelen R.T.K. yönetimindeki 58 AJ 456 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşağı dönen E.C.P. yönetimindeki 58 ABY 938 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken sürücüler ve araçlarla bulunan H.Ç. ile B.C.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkartılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya hız ve kural ihlalinin neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS