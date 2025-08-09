Sivas\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Hüyük Köyü yol ayrımı Ambulans kavşağında meydana geldi. M.K. (61) idaresindeki 01 ATR 326 plakalı kamyonet ile M.Ş. (35) yönetimindeki 34 CYT 031 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan G.K. (50), A.Ş. (3), H.A.C. (5) ve B.İ.C. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS