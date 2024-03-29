3.Sayfa

Sivas'ta üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

SİVAS - Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirip, ardından basın açıklaması yaptı.

Sivas'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar ellerindeki pankartlar ve sloganlarla yürüyerek İsrail'i protesto etti. Destek yürüyüşü, Üniversite hastanesinin önünden başlayarak üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan öğrenci yemekhanesinin önünde son buldu. Yürüyüş tek sıra halinde gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasının ardından program sona erdi.

"Bu zulmü protesto etmek için buradayız"

Yeni Hilal Derneği Üniversite Başkanı Eşref Doğan, insanlık suçuna ortak olan ülkelere tepkisiz kalmadıklarını göstermek ve bu zulmü protesto etmek için burada olduklarını ifade ederek, "Bugün burada Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet dilemek, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak için bir araya gelsek de sadece Filistin halkı üzerinde değil tüm Müslümanların üzerinde oynanan kirli oyunları ifade etmek ve dünyanın her köşesinde oluk oluk Müslüman kanı akıtıldığına da haykırmak için buradayız. Bütün İslam coğrafyasının yanındayız. Çağı utandıracak bu soykırımı ve adi zulmü yapan İsrail'e maşasını tutan demokrasi ve insan hakları kavramlarını kullanan bu katliamlara seyirci kalarak adeta bu insanlık suçuna ortak olan ülkelere tepkisiz kalmadığımızı göstermek ve bu zulmü protesto etmek için buradayız" diye konuştu.