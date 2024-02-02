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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şahıs Yakalandı

Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şahıs Yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde 212 adet sentetik ecza hap ve 205,3 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

02.02.2024 16:17
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Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 212 adet sentetik ecza hap, 205,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şahıs hakkında madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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