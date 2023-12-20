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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza hap, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
20.12.2023 - 12:11,
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Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yürütülen çalışmalarda yakalanan şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 46,03 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 34 adet sentetik ecza hap, kağıda emdirilmiş vaziyette yaklaşık bin 450 içimlik sentetik kannabinoid maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, 3 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan 6 kişiye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. 3 şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçu çerçevesinde işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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