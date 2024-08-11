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Sivasspor As Başkanı İsmail Yıldız, trafik kazası geçirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ligin ilk haftasında oynanacak Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasını izlemek üzere Sivas'a seyahat eden Sivasspor As Başkanı İsmail Yıldız, Sıcak Çermik mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan İsmail Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "As başkanımız İsmail Yıldız, bu akşam Net Global Sivasspor'umuz ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul'dan Sivas'a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkiinde trafik kazası geçirmiştir. Sayın Yıldız, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS