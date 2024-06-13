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Sıvılaştırılmış doğalgaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sıvılaştırılmış doğalgazın park halindeki tankerden sızması ekipleri harekete geçirdi.

Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Telsiz Sokak ile Gümüş Sokak kesişiminde park halindeki tankerden LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) maddesi sızdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Park alindeki tankerin lastiğinin patlaması neticesinde sızmanın olduğu tespit edildi. Ekipler, gazın sızmaması için önlem alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.