Sivrihisar\'da traktör şaftına kolunu kaptıran kadın 21 günlük tedaviye yenik düştü

Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde 23 Ekim'de yaşanan olayda E.K. (53) çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmış, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kopan kolu için 21 gün boyunca tedavi gören E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.