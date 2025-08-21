Şizofreni Hastası Katil, Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Şizofreni Hastası Katil, Hastanede Hayatını Kaybetti

Şizofreni Hastası Katil, Hastanede Hayatını Kaybetti
21.08.2025 14:53
Mersin'de annesini öldüren Ali Durmuş, hastanede bir ay sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu Adana'daki cezaevinden sevk edildiği hastanede bir ay olmadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü ilçeye bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Ali Durmuş (48), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Durmuş'u (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şüpheli oğulu olay yerinde gözaltına alarak tutuklanmasını sağladı.

Cezaevinden sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

Tutuklanan katil zanlısı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Daha sonra güvenlik nedeniyle Adana Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine nakli sağlanan Durmuş'un götürüldüğü psikaytride verilen ilaçları kullanmayı reddettiği, psikologla görüşmeyi ve yeme içmeyi de kabul etmediği öğrenildi. Bir süre sonra Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin dün hayatını kaybettiği bildirildi. Şahsın ölümüne yönelik ilk tespitte ise böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

