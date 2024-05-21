SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları çalmıştı. Ekiplerin başvurusu üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı ve adliyeye sevk etti.

21.05.2024 16:44
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SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan kumbaraları çalan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum için araçlarına koydukları kumbaralar ile bir nebzede olsa ona destekte bulunuyordu. Kimliği belirsiz şüpheli durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak SMA hastası Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları teker teker çaldı. Kısa sürede çaldığı kumbaralar ile sırra kadem basan şüphelinin pes dedirtirken görüntüleri izleyenlerin vicdanı sızladı.

Ekipler harekete geçti, şüpheli yakalandı

Başvuru üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ç.S.'yi merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bebek, Bursa, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA hastası Ravza bebeğin kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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