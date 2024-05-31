Smart Trade Coin Dolandırıcılığı Mağdurları Basın Açıklaması Düzenledi

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Sıfır risk yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan, içlerinde yazar Aşkım Kapışmak'ın da bulunduğu 127 kişinin gözaltına alındığı 'Smart Trade Coin' olayının mağdurları, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen ve içlerinde yazar Aşkım Kapışmak'ında bulunduğu 127 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Yapılan operasyonun ardından sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden mağdur olan vatandaşlar ise avukatları eşliğinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında bir konuşma gerçekleştiren mağdur avukatı Buğrahan Kutlu, 2021 yılında müvekkilinin dolandırılmasıyla olaya dahil olduğunu belirterek, "Bir kripto para borsası üzerinden mağdurlara kesin kazanç vaat ediliyor. Bu da 'bizim bir sistemimiz var. Alım-satım işlemlerini otomatik yapıyor. Kesin kar getirili' denilerek mağdurların 2 milyar dolarından bahsedilen bir dolandırma olayı gerçekleşiyor. Yaklaşık 40 bin civarında biz mağdur olduğunu düşünüyoruz. Dosyada gizli karar olduğu için çok detaylı tabi bilgi veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Umudumuz suçluların cezalandırılarak mağdurların da kaybettikleri paralara geri kavuşması yönünde"

Konuşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına yapılan operasyonlar için teşekkür eden Kutlu, "Biz bir süredir bu dosyayı takip ediyoruz. Dün bir operasyonla yaklaşık 177 kişi gözaltına alınmış. Yaklaşık 1 milyar liralık, 150'nin üstüne taşınmaz, 50'nin üstüne taşınır mala el konulmuş. Bu 'Smart Trade Coin' dolandırıcılığı yüzünden ne yazık ki hayatını kaybeden, intihar eden vatandaşlarımız var. Bu yaklaşık 20 kişi civarında. Çok tabii üzücü bir olay. Bir saadet zinciri mantığı. Her saadet zinciri gibi de bir yerde tıkanıyor, kitleniyor. Biz ilk o zaman şikayeti yaptığımızda, burada ortada hiçbir şey yoktu. Bu zamana kadar sağ olsun Emniyet Birimleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok güzel işin üstüne düşerek çok güzel bir noktaya getirdiler. Bundan sonrası için de umudumuz suçluların tespit edilip cezalandırılarak mağdurların da kaybettikleri paralara geri kavuşması yönünde" açıklamasında bulundu.

"Program düşükten alıyor, yüksekten satıyor şeklinde bir vaat veriyorlar"

Dolandırma yöntemlerinin ise birçok kişinin kullandığı kripto para üzerinden olduğunu söyleyen Kutlu, "'Buraya parayı atıyorsunuz, bizim botlarımız var, otomatik alım-satım işlemleri gerçekleştiriyorlar. Düşükten alıyor, yüksekten satıyor' şeklinde bir vaat ediyorlar. Her saadet zincirinde olduğu gibi bir süre kazanç oluyor, insanları bu şekilde içeri çekiyorlar. Ardından insanlar bir gün uyandıklarında paralarını alamıyorlar. Sadece bizim müvekkillerimizin milyonlarca lira zararı var" ifadelerine yer verdi.

"Kaybedilen miktarların geri alınması yönünde bir hukuk davası da olacak"

Kutlu, soruşturmanın ardından savcılığın suçlu olduğuna kanaat getirdiği kişiler hakkında bir kamu davası açacağını söyleyerek, "Bunun sonunda cezalandırmalar yapılacak. Ardından tabii işin hukuk davası boyutu var. Kaybedilen miktarların geri alınması yönünde. Burada da ciddi bir mal varlığına el konulmuş durumda. Bizim kaybedilen paraları, dolandırılıp alınan paraları, saadet zincirine kaptırılan miktarları alma konusundaki umudumuz da bu paralar. İşin takipçisiyiz yaklaşık 3-4 senedir. İnşallah olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz" şekline konuştu.

"Sistemin içerisinde 5 ay kalabildik"

'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformunda aracılığıyla dolandırıldığını iddia eden Hakan Koç ise "Sistemin içerisinde 5 ay kalabildik. Bu sistem ile borsalar arası arbitraj yapıldığı ve kur farkından satışlar yapılarak kayıpsız bir kar sağlandığı bize sosyal medya hesapları üzerinden toplantılarla aktarıldı ve biz de bu sisteme katıldık ve paralarımızı yatırdık.Daha sonraki kazançlarımızda bizi memnun edecek miktarlarda para veriyorlardı. Fakat 2021'in Haziran ayında sistemin fişini çektiler ve sisteme ulaşamadık" diye konuştu.

"550 bin dolar param gitti"

Platformun kapandığı 5 Haziran 2021 tarihinde 115 tane kripto parasının olduğunu açıklayan Koç, "O gün bu kriptolar 550 bin dolara denk geliyordu. bu sistemin içerisinde 5 Haziran 2021 benim bu kadar param gitti" şeklinde konuştu. - ANKARA