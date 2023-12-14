Sobayı yakmak isterken, kendini yaktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan genç sobayı yakmak isterken, kendini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; D.S. tinerle sobayı yakmak istedi. Tineri üzerine bulaşması sonucu ateş D.S.'nin üzerine sıçradı. Yaralanan D.S. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de iş yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.