Söğütlü\'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir grup şahıs ile alkol almak için gittikleri işletmenin sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Söğütlü ilçesi Orta Mahalle'de alkol satan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, bir grup alkol almak için büfeye geldi. Aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi. Olaya toplam 6 kişinin karıştığı ve aralarındaki 4 yaralının ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - SAKARYA