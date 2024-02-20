Sokak köpeğini öldürüp paylaşımı şoke etmişti, hakkında karar açıklandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuğunu ısırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya ile bağlantısını kestim" ifadelerini kullanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun sabit olması sebebiyle 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim ise sanığın kusurunun bulunmaması, eylemin zorunluluk hali içinde kalması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Yahya Kaptan Mahallesi'nde 27 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda, bir köpeğin sokakta öldürüldüğünü gören mahalle sakinleri polise şikayette bulunmuş, yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin Orçun Maviş olduğu tespit edilmişti.
"Köpek oğlumu ısırdığı için buna tahammül göstermem mümkün değildi"
Olaya ilişkin Orçun Maviş hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açılmış, yargılama sürecinde sanık sosyal medya hesabından, "Daha önce vukuatlı bir köpek oğlumu ısırdığı için buna tahammül göstermem mümkün değildi. Ben de o köpeğin dünya ile olan bağlantısını kestim. Sonuçta benim önceliğim çocuklarımın sağlığıdır. İnsanın sağlığı söz konusu olduğu yerde köpeklerin benim gözümde hiçbir değeri olmaz. Köpekseveler bu durumu benim aleyhime kullanabileceklerini düşünüyor. Köpekseverlerin neden bu kadar sesi çıkıyor? Çünkü köpekleri istemeyenlerden daha cesurlar, uğraşıp mücadele ediyorlar. Ama dediğim gibi benim çocuğumun sağlığı söz konusuydu" ifadelerini kullanarak paylaşım yapmıştı.
"Dünya ile bağlantısını kestim"
Kısa süre sonra başka bir binanın önünde videolu paylaşımı yapan Maviş, "Bu binada 5 ve 10 yaşında 2 yeğenim oturuyor. Eğer devletin yetkilileri ya da kendini hayvansever olarak tanıtanlardan birileri Mike'ı (köpeğin ismi) buradan almazsa Mike'ın hayatı tehlike altında. Ne demiştim öbür köpek için, 'Dünya ile bağlantısını kestim'. Mike'de aynı sonu yaşayabilir. Hayanseverlere sesleniyorum, bu köpeği gelip buradan alın yoksa hayatı değişecek, önceden uyarıyorum" cümlelerini kullanmıştı.
Savcı cezalandırılmasını talep etti
Sanığın Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve hayvanseverler katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın mahkumiyetine yeterli delil elde edildiğinden "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim, sanığın kusurunun bulunmaması, eylemin zorunluluk hali hudutları içinde kalması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
"Yapılan suç sabit"
Duruşma sonrasında açıklama yapan Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Kolektifi Kurucu Üyesi Erman Gelici, "Yahyakaptan'da bir köpeği uykusunda gözünden silahla vurarak öldüren Orçun Maviş isimli şahsın son duruşmasına girdik. Hayvanseverler ve Doğa Hayvan Savunucuları olarak davaya katıldık. Davanın lakayıt yürütüldüğüne inanmaktayız çünkü yapılan suç sabit. Sokak hayvanı yatarken öldürülmüş, arkasından başka hayvanlarında öldürüldüğüne dair şahitler var. Hemen arkasından Orçun Maviş, kendi sosyal medya hesaplarından 'Ben sokak hayvanlarını öldürdüm, buradaki sokak hayvanları alınmazsa bunları da öldüreceğim' diyerek soğukkanlılıkla, kan donduran ifadelerle açıklaması üzerine toplum tarafından tepki görmüştü" dedi.
"Çocuğunun ısırıldığına dair mahkemeye sunulan ne bir delil, ne bir doktor raporu, ne de video kaydı var"
Gelici, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sanık, sokak hayvanlarını katlettiğini itiraf etmiş, ardından da devamında öldürmeye devam edeceğini soğukkanlılıkla anlatmıştı. Ancak çocuğunun ısırıldığına dair mahkemeye sunulan ne bir delil, ne bir doktor raporu, ne de video kaydı var. Hiçbir gerekçe olmadan sanık köpeklerin katline devam etmiş ve edeceğine soğukkanlılıkla itiraf etmiştir ama bundan maalesef ceza almamıştır. Bu karar itirazda bulunacağız. Ben de yarın herhangi bir yerden geçerken, 'Bu bana şunu yaptı' diyerek yani sadece beyana dayanarak birine zarar verebilir ve bundan ceza almayabilirim. Bugün adalet resmen bunun yolunu göstermiş oldu. Bu davanın peşini bırakmayacağız"
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