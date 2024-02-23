Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı
Sokak ortasındaki cinayetin arkasından kan davası çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. Kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.
Olay, 16 Şubat 2024 gecesi Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilişkili olarak 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4'ü, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokak ortasındaki cinayette kan davası iddiası
Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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