Sokakta Tabanca ile Ateş Eden Çocuklar Yakalandı - Son Dakika
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Sokakta Tabanca ile Ateş Eden Çocuklar Yakalandı

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İstanbul'da 14 ve 17 yaşındaki çocuklar, sosyal medyada ateş ederek yakalandı.

24.11.2024 10:46
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Tabancayla sokak ortasında birbirine ateş eden çocuklar yakalandı

Tehlikeli oyunu sosyal medyada paylaştılar, polis sanal devriyede fark edip gözaltına aldı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş edip o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler sanal devriye esnasında çocuk polisleri tarafından fark edildi. 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy'de U.Y. ve O.Y. isimli iki çocuk birbirlerine sokak ortasında ateş ederek o anları video kaydına aldı. Videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesi esnasında fark edildi. Görüntülerin fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokakta Tabanca ile Ateş Eden Çocuklar Yakalandı - Son Dakika

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